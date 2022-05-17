Новости с войны в Украине 17.5.2022

Из Азовстали эвакуировали 264 украинских военнослужащих

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в понедельник с осажденного металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе были эвакуированы 264 украинских военнослужащих, 53 из которых получили серьезные ранения. Они направились в город Новоазовск в Донецкой области, контролируемый российскими силами. Она добавила, что часть их остались в комплексе. Сколько солдат остается в металлургическом комплексе, украинские власти не уточнили.

Очередная российская атака под Северодонецком была отбита

Попытка российских войск прорваться под Северодонецком потерпела неудачу, сообщил во вторник украинский Генеральный штаб. В районе села Сиротино российские войска понесли потери и отступили. На направлениях из Донецка и Луганска было отражено в общей сложности 11 российских атак.

На востоке Украины продолжаются авиаудары

"Вражеская авиация уничтожила как гражданскую, так и военную инфраструктуру в восточной оперативной зоне (на Донбассе), а также промышленные объекты в глубине украинской территории", - говорится в сообщении украинского штаба о российских воздушных операциях. В Одесской области пострадала гражданская инфраструктура, разрушены жилые дома.

Во Львове были слышны взрывы, ракеты попали в военный объект у границы с Польшей

Во Львове в ночь на вторник была слышна серия взрывов. Губернатор Львовской области Максим Козицкий заявил, что российские войска вторжения нанесли ракетные удары по украинской военной базе недалеко от польской границы в Яворове. Пока нет никакой информации о возможных жертвах.

Российская артиллерия не может различать цели

В своем очередном утреннем заявлении о событиях на Украине британская военная разведка предупредила, что Россия массированно использует артиллерию независимо от воздействия огня, поскольку не способна различать цели. По ее словам, это будет продолжаться на Донбассе, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.