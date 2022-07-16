Новости с войны в Украине 16.7.2022

Россия прекращает оперативную паузу

По мнению аналитиков Американского института изучения войны (ISW), российские войска, по-видимому, заканчивают свой оперативный перерыв. Сообщается о новых ракетных обстрелах из Харькова, где хотят помешать продвижению украинской армии. Они также атакуют Одессу или атаки также ведутся под Славянском.

Российская армия также атакуют дорогу между Лисичанском и Бахмутом, северо-западнее Славянска и под Северском. «Это может свидетельствовать о том, что российские силы возобновляют свои действия на Донбассе. Атаки были небольшими и в основном безуспешными», — сообщили в институте.

Украина получит ракеты с дальностью 300 километров

Украина рассчитывает получить больше дальнобойных ракетных боеприпасов, особенно американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Их поставки становятся поворотным моментом в войне, заявил Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников.

Мертвые русские полководцы

Считается, что в результате атак с использованием ракетных комплексов HIMARS четыре российских командира 106-й воздушно-десантной дивизии были убиты или ранены. Об этом сообщил Американский институт изучения войны. Источники в разведке России сообщают об убийстве полковников Сергея Кузьминова, Андрея Васильева и Максима Кудрина. Это согласуется с более ранним заявлением украинцев о том, что атаки 9 июля существенно повлияли на командование 106-й дивизией. Сообщается, что один офицер находится в критическом состоянии.

Россия хочет отдельный рынок для нефти

По сообщению Bloomberg, российское правительство планирует создать глобальный эталон цен на свою нефть, известную как Ural. Таким образом, страна пытается защитить себя от попыток Запада ограничить поток нефтяных денег в Россию.

По планам правительства, торги с эталоном должны начаться в октябре этого года. Но Россия пытается сделать подобный шаг уже более десяти лет, пока безуспешно. Российская нефть теперь обычно покупается и продается со скидкой по отношению к марке Brent, которая используется для оценки двух третей мировых запасов нефти.

Мужчине оторвало голову взрывом мины

На побережье Черного моря под Одессой в пятницу погиб мужчина, которому в воде оторвала голову мина. Об этом сообщает УНИАН. Мужчина проигнорировал предупреждения о том, что людям нельзя купаться в море. По данным УНИАН, трагедия произошла в зоне отдыха Белгород-Днестровский под Одессой. В тот день погибший мужчина праздновал свой день рождения. Однако его возраст не уточняется.