Новости с войны в Украине 16.6.2022

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В УКРАИНЕ:

Мосты через реку разрушены. Северодонецк остался отрезанным

Российская армия продолжает попытки установить полный контроль над Северодонецком, но ее основные усилия также смещаются в сторону Бахмута. В очередном утреннем отчете украинский Генеральный штаб сообщил об этом. По данным британской разведки, все мосты через реку Северский Донец, которые соединяли Северодонецк с территорией, контролируемой Украиной, были, по-видимому, разрушены.

По данным британской разведки, которые цитирует Министерство обороны, Украине удалось вывести из Северодонецка большую часть своих войск, которые первоначально удерживали город. Однако ситуация остается чрезвычайно сложной для украинских войск и гражданских лиц, которые остаются к востоку от реки Северский Донец.

Словакия отправляет в Украину вертолеты и боеприпасы

Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17, один вертолет Ми-2 и 122-мм боеприпасы для системы "Град". " Упомянутые вертолеты были сняты с вооружения наших вооруженных сил и заменены высококачественными вертолетами UH-60M Black Hawk. Однако они очень помогут Украине в этот трудный период", - заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Украинская полиция предотвратила террористическую атаку против руководства страны

Украинские правоохранители предотвратили теракт против руководства страны. Как сообщает информационный сервер "Украинская правда", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Енин не уточнил, когда именно должен был произойти террористический акт и против кого именно он был направлен. Однако он отметил, что с начала войны было сформировано более 123 антидиверсионных групп численностью около 1500 человек. Они сыграли решающую роль в предотвращении терроризма и убийств.

Около 800 человек, подозреваемых в диверсиях и шпионаже, были переданы украинским спецслужбам.

ЭКОНОМИКА

Турция готова к переговорам по зерну

Турция готова принять у себя встречу четырех членов, направленную на облегчение экспорта зерна из украинских портов. Помимо Турции, в нем должны принять участие Россия, представители ООН, а также Украина, сообщает газета Deutsche Welle.

Дополнительная помощь Украине со стороны США

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную помощь вооружением на миллиард долларов, заявил президент США Джо Байден своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре в среду.