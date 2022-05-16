Новости с войны в Украине 16.5.2022

Украинский батальон в Харьковской области достиг границы с Россией

Одно из подразделений территориальной обороны Украины в Харьковской области вытеснило российские войска с территории Украины и достигло государственной границы с Россией, сообщила в понедельник газета "Украинская правда" со ссылкой на Министерство обороны. Под Харьковом украинские войска несколько дней назад перешли в контратаку и освободили ряд деревень.

Сообщается, что русские потеряли треть войск, собранных для вторжения. Им также не хватает резервов

Сообщается, что Россия уже потеряла треть сухопутных войск, которые она собрала на границах Украины в феврале. В очередном утреннем отчете об этом заявило в воскресенье Министерство обороны Великобритании со ссылкой на информацию своих секретных служб. В российской армии также заканчиваются резервисты, которых она могла бы направить на Украину. Это вынуждает ее объединять сухопутные войска и морскую пехоту с членами частных армий и различных ополчений, заявил в воскресенье Институт изучения войны (ISW).

Российские угрозы не сработали. Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО

Правящая Социал-демократическая партия Швеции в воскресенье поддержала вступление страны в НАТО, сообщает Reuters. По словам премьер-министра Магдалены Андерссон, Швеция должна обратиться с официальным запросом в течение нескольких дней. Соседняя Финляндия также подаст заявку на вступление в НАТО, подтвердили ранее в воскресенье президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин.

Русские пытаются отговорить обе страны от вступления в альянс. Еще в феврале МИД России предупредил через своего пресс-секретаря, что "присоединение Финляндии и Швеции имело бы серьезные военные и политические последствия, которые заставили бы нас предпринять соответствующие шаги".

На Украину с Запада возвращается больше людей, чем покидает ее

На западноукраинской границе в последние дни прибывает в страну больше людей, чем выезжает. Об этом заявила украинская пограничная служба. Тенденция продолжается с 9 мая и является наиболее выраженной с начала российского вторжения на Украину. В субботу через западную границу из Украины пересекли 37 000 человек, а в пятницу - 34 000. В то же время в субботу в Украину приехало 46 000 человек, а в пятницу - 40 000.

Украинцы сорвали строительство понтонных мостов через Северский Донец

Катастрофой для российской армии закончилась попытка наведения понтонных мостов через реку Северский Донец в районе села Белогоровка в Луганской области, сообщил украинский генштаб. Он также опубликовал аэрофотоснимки, на которых видны десятки танков и другой военной техники в реке и в ее окрестностях. С начала вторжения в конце февраля это могут быть самые большие потери русских во время сражения, пишет британская газета The Daily Telegraph. Сообщения о российских потерях невозможно проверить, по некоторым утверждениям, до тысячи военнослужащих оккупационных сил могли погибнуть на месте.

Интенсивные усилия россиян по прорыву в этом районе продолжаются, украинские силы в пятницу объявили об уничтожении пятого понтонного моста. Но для украинцев это не было сложной задачей. По словам губернатора Луганской области Сергея Гайдая, русские до сих пор строят мосты в тех же местах.