Новости с войны в Украине 16. 3. 2022

Мертвый русский генерал-майор

Украина объявила об убийстве еще одного высокопоставленного военнослужащего российских вооруженных сил. Генерал-майор Олег Митяев был убит во время нападения на Мариуполь во вторник, сообщил советник МВД Украины Антон Геращенко. Митяев - четвертый российский генерал, погибший с начала вторжения в Украину.

Военный преступник Путин

Сенат США во вторник единогласно принял резолюцию, в которой называет президента России Владимира Путина военным преступником и призывает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и другие государства провести расследование в отношении российских военных в связи с возможными военными преступлениями, совершенными во время российского вторжения в Украину.

Оккупированная больница

Российские солдаты захватили областную больницу в Мариуполе и удерживают в ней в заложниках врачей и пациентов. Об этом сообщили ВВС и украинское агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на губернатора Донецкой области Павла Кириленко.

Погиб оператор

В Украине скончался оператор американской телекомпании Fox News Пьер Закржевски. Транспортное средство, в котором он ехал, под Киевом попало под обстрел в понедельник. Его коллега Бенджамин Холл был доставлен в больницу с травмами, где он остается в настоящее время. Это уже четвертый журналист, погибший во время войны в Украине.

Обстрел Харькова

В ночь на среду целью нападения вновь стал город Харьков, где погибли два человека. Артиллерийский огонь поразил два многоэтажных дома и уничтожил в них несколько квартир. Также произошел мощный взрыв на железнодорожном вокзале в Запорожье.

Уничтоженные вертолеты

Во время украинского нападения на аэропорт в Херсоне, который оккупирован российской армией, несколько российских вертолетов были уничтожены. Спутниковые снимки подтвердили это. На кадрах с базы видно несколько пожаров. Видны как минимум три горящих вертолета.

ЭКОНОМИКА

Погашение задолженности

Кредиторы ждут, выплатит ли Россия проценты в размере 117 миллионов долларов. Если нет, то Москва окажется на грани банкротства впервые со времен большевистской революции.