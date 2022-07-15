Новости с войны в Украине 15.7.2022

Жестокая российская атака на украинский город вдали от фронта: 23 погибших, включая детей

По меньшей мере 23 человека, включая трех детей, погибли в среду в результате российского обстрела города Винница в центральной Украине. За медицинской помощью обратились 117 пострадавших, 71 из них находится на лечении в больницах. Три российские ракеты "Калибр" попали в центральную площадь, офисное здание и несколько жилых домов. Винница расположена примерно в 200 километрах к юго-западу от столицы Украины Киева и находится так далеко от фронта войны.

Российские силы под Краматорском перегруппировываются

Российские войска, направляющиеся к украинскому Краматорску, перегруппировываются, сообщил украинский Генеральный штаб на регулярном брифинге в пятницу. Целью атаки захватчиков должен стать Северск. Российские войска также усиливают противовоздушную оборону своего тыла. Украинцы часто обстреливают из ракетных установок HIMARS российские склады боеприпасов в районе близ фронта.

50 выстрелов, 50 попаданий. HIMARS точен, русские злятся

Они обычно прилетают ночью и раздражающе точны. От их удара взрываются склады боеприпасов и российские базы ПВО. Речь идет об управляемых американских ракетах, запускаемых из мобильных залповых ракетных установок HIMARS. Россия пока не нашла защиты от них. По словам советника президента Украины, из 50 атак ни разу не было промаха.

Серия взрывов в Николаеве. Россия ударила по местным университетам

В украинском Николаеве произошла в пятницу перед восемью часами утра серия из нескольких взрывов. По словам мэра города Александра Сенкевича, произошло более десяти взрывов. Количество жертв и ущерб неизвестны, по словам главы областной военной администрации Виталия Кима, но ракеты попали в два местных университета.

Российская мать тщетно искала информацию о судьбе сына, погибшего на Украине

Перед началом войны один из российских солдат находился на учениях и с тех пор не выходил на связь со своей матерью. Но армейское командование утверждало, что с ним все в порядке и его мать находится в ежедневном контакте с ним. Затем ей позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что ее сын погиб, когда взрывом гранаты ему оторвало ногу. Затем она связалась с подразделением, где служил ее сын, и с российскими властями, но никто ничего не сказал ей о судьбе ее сына.

"Никто не дал мне элементарной информации о том, где, когда и как исчез мой сын. Все, что мне сказали, это то, что он принимал участие в специальной военной операции и пропал без вести", - сказала она.

Женщина выступила под псевдонимом в интервью BBC. Только во время интервью радиостанции мать получила официальное подтверждение того, что ее сын мертв.