Новости с войны в Украине 15.6.2022

Под Харьковом идут ожесточенные бои, русские наступают

Украинские силы осуществляют давление на российские войска с целью освобождения оккупированного Херсона на юге страны, заявил в ночном выступлении президент Украины Владимир Зеленский. Он признал, что украинская армия, помимо Донбасса, несет тяжелые потери в Харьковской области, где русские пытаются укрепить свои позиции. Атака российских войск под Харьковом была подтверждена в среду украинским Генеральным штабом.

Россия предложила эвакуировать жителей Северодонецка. Но только на оккупированные территории

Российская оккупационная армия во вторник вечером пообещала открыть эвакуационный коридор для жителей захваченного украинского Северодонецка. Около 500 из них прячутся на территории местного химического завода "Азот". Коридор должен быть открыт в течение 12 часов, но эвакуироваться можно будет только в районы, занятые российскими войсками.

Путин, по мнению Пентагона, по-прежнему стремиться к захвату значительной части Украины

Президент России Владимир Путин по-прежнему хочет завоевать значительную часть украинской территории, но ему пришлось уменьшить масштаб своих целей. Как сообщает Reuters, об этом сегодня заявил заместитель министра обороны США Колин Кал. "Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. Тем не менее, я не думаю, что он сможет достичь этих целей", - сказал Кал. "Они могут добиться тактических успехов кое-где. Украинцы держатся. Однако я не думаю, что русские смогут достичь своих преувеличенных целей", - добавил он.

Украинский министр: Российское вторжение может лишить мир трех украинских урожаев

Вторжение России в Украину приведет к глобальному дефициту пшеницы в течение как минимум трех сельскохозяйственных сезонов. Большая часть украинского урожая не попадет на рынок из-за российской агрессии, что вызовет рост цен до новых рекордов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский. Украине, которую прозвали житницей Европы, Россия перекрыла морские пути для экспорта зерна. Но у страны есть ряд других проблем - от заминированных пшеничных полей до нехватки складских помещений.

По мнению ЕС, восточное Средиземноморье может стать альтернативным источником газа