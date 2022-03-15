Новости с войны в Украине 15. 3. 2022

Обстрел городов

Харьков столкнулся с очередной сильной атакой во вторник вечером. В Киеве три многоэтажных жилых дома подверглись обстрелу и загорелись. Два человека погибли.

Редактор выразила протест против войны на российском телевидении

Прямой эфир программы "Время" на Первом канале российского общественного вещания был сорван в понедельник редактором Мариной Овсянниковой с плакатом, на котором было написано по-английски: "Нет войне". Следующий текст был уже на русском языке: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Перед выступлением она загрузила в Twitter сообщение, в котором объяснила, что ее отец родом из Украины, и призвала к антивоенным протестам, заявив, что ей стыдно, что она работала на кремлевскую пропаганду, и осуждает войну. Женщина была задержана и доставлена в полицию. Больше новостей о ней нет.

Сербия сократит количество рейсов в Россию

Президент Сербии Александр Вучич пообещал во вторник, что Сербия сократит количество рейсов в Россию. Его страну критикуют за то, что Air Serbia помогает россиянам добраться из Москвы в Европу в то время, когда большинство других авиакомпаний прекратили полеты в Россию из-за санкций. Во время войны летная способность увеличилась по меньшей мере вдвое.

Сдавайтесь, и мы будем относиться к вам как к людям, призывает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что Российская Федерация начинает понимать, что войной с Украиной ничего не добьется. "Враг растерян. Они не рассчитывали на такое сопротивление. Они поверили своей пропаганде, которая десятилетиями лгала о нас", - сказал Зеленский.

Если российские солдаты сдадутся, с ними будут обращаться как с людьми, пообещал президент. Он напомнил, что российская армия ведет себя не так. Целями российских атак часто становятся гражданские жилые здания и эвакуационные коридоры.

ЭКОНОМИКА

Страны продолжают конфисковывать имущество российских олигархов и членов правительства

Япония заморозила активы еще 17 российских олигархов и государственных чиновников. Среди попавших под санкции российский миллиардер Виктор Вексельберг, члены семьи российского банкира Юрия Ковальчука и 11 депутатов российской Думы. С 14 марта Япония ввела санкции в отношении 61 россиянина.

Испания арестовала 85-метровую яхту, которая, предположительно, принадлежит Сергею Чемезову, главе российской оружейной компании "Ростех". Об этом объявил премьер-министр Педро Санчес в понедельник вечером.

Роман Абрамович и его самолет были замечены в Израиле. Он продолжает пытаться избежать санкций со своим имуществом.