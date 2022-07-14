Новости с войны в Украине 14.7.2022

Все российские попытки атаковать Донбасс были отбиты в среду, заявляет украинская армия

Российские войска пытались прорваться в направлении Славянска и Бахмута на Донбассе в среду, но все атаки были отбиты, сообщил в четверг на регулярном брифинге украинский Генеральный штаб. В четверг обстрелы продолжились, и Краматорск подвергся авиаудару.

В Николаеве погибли по меньшей мере пять мирных жителей

В результате российского обстрела Николаева на юге Украины, по первым сообщениям, в среду погибли пять мирных жителей, об этом, как передает УНИАН, заявил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

У России есть проблема, ее защита против HIMARS недостаточна

Поставки американских ракетных установок залпового огня HIMARS, похоже, вырвали занозу из пяток украинцев – вернее, одну из заноз. Как показали последние дни, у российской армии не очень эффективная защита от боеприпасов, выпущенных из этого устройства. Кремлевские эксперты при этом обещали, что с ней сможет справиться, например, зенитная система С-400.

Русские привезли в Украину баллистические ракеты "Точка-У". В марте они заявляли, что больше не используют их

В оккупированный город Мелитополь на Украине прибыли тактические баллистические ракеты "Точка-У", сообщает сайт DefenceBlog. Российская Федерация при этом в марте в письме Совету Безопасности ООН заверяла, что уже давно не использует эти ракеты.

Россиянин сдал жену за критику войны против Украины

Заявление на свою жену написал в полицию тридцатисемилетний мужчина из подмосковного поселка Горки-10. Причиной этого стали противоречия супругов относительно специальной военной операции, как российские власти называют войну против Украины, развязанной по приказу президента Владимира Путина. Об этом случае в среду сообщила газета "Московский комсомолец" на своем сайте, и эта новость привлекла внимание СМИ в России и во всем мире.