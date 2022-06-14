Новости с войны в Украине 14.6.2022
В результате обстрела Донецка погибли пять человек, в том числе ребенок
По меньшей мере 33 человека получили ранения и пятеро погибли в результате обстрела Донецка украинскими войсками в понедельник, сообщает ВВС со ссылкой на власти сепаратистской Донецкой Народной Республики. Среди погибших был ребенок.
Украинцы не могут попасть в Северодонецк
Российские войска пытаются закрепить свои позиции в центре Северодонецка и продолжают артиллерийские атаки на город, сообщил во вторник Генеральный штаб украинской армии. Попасть в город невозможно, российские войска разрушили все мосты, сообщил Сергей Гайдай, глава украинской областной военной администрации Луганской области.
С начала войны погибло 12 тысяч мирных жителей
Украинская полиция зафиксировала более 12 000 убитых мирных жителей с начала российской агрессии. Личности примерно десятой части из них до сих пор неизвестна, сообщило сегодня агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника полиции Игоря Клименко.
Россия продолжает грабить. Из разминированного порта в Мариуполе вывезена украинская сталь
Российское государство продолжает присваивать другие украинские товары. Из разминированного порта в оккупированном Мариуполе корабли вывезли еще прокатной стали во время празднования Дня России. Оккупированный порт Россия пытается частично восстановить, по данным сервера "Украинской правды" это сигнализирует о намерении вывезти украденное украинское имущество.