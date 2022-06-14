Новости с войны в Украине 14.6.2022

В результате обстрела Донецка погибли пять человек, в том числе ребенок

По меньшей мере 33 человека получили ранения и пятеро погибли в результате обстрела Донецка украинскими войсками в понедельник, сообщает ВВС со ссылкой на власти сепаратистской Донецкой Народной Республики. Среди погибших был ребенок.

Украинцы не могут попасть в Северодонецк

Российские войска пытаются закрепить свои позиции в центре Северодонецка и продолжают артиллерийские атаки на город, сообщил во вторник Генеральный штаб украинской армии. Попасть в город невозможно, российские войска разрушили все мосты, сообщил Сергей Гайдай, глава украинской областной военной администрации Луганской области.

С начала войны погибло 12 тысяч мирных жителей

Украинская полиция зафиксировала более 12 000 убитых мирных жителей с начала российской агрессии. Личности примерно десятой части из них до сих пор неизвестна, сообщило сегодня агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника полиции Игоря Клименко.

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