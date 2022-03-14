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Раненый украинский солдат после нападения на военную базу в Яворове Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters
Novinky.czNews in RussianНовости с войны в Украине 14. 3. 2022

Новости с войны в Украине 14. 3. 2022

Dnes 12:41
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Раненый украинский солдат после нападения на военную базу в Яворове Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters
Новости с войны в Украине 14. 3. 2022

Ночные обстрелы украинских городов 

Ракеты падали на село Ставище в Житомирской области. В результате обстрела четыре человека получили ранения. Авиаудар также повредил телебашню в Ровно около 5:20. Теле- и радиовещание в этом районе было прервано. При налете на город Снигиревка погиб один человек, из-под завалов удалось спасти шестерых. Около шести утра пострадало и начало гореть пять жилых домов на улице Октябрьской. Два человека погибли при обстреле Киева при попадании артиллерийского снаряда в девятиэтажный дом в районе Оболонь на севере города.

Сбитые российские самолеты

Командование ВВС Украины объявило, что в воскресенье сбило зенитными ракетами семь российских самолетов и один беспилотник.

Погибли женщина и ребенок из разбомбленного роддома

Женщина на позднем сроке беременности, попавшая на фотографию, когда ее выносили из разбомбленного родильного дома в Мариуполе, умерла. Даже ее нерожденный ребенок не выжил.

Foto: Evgeniy Maloletka, ČTK/AP

 

Россия попросила Китай о военной помощи

Россия запросила у Китая военную технику для поддержки своего вторжения в Украину, заявили официальные лица США, сообщает The Financial Times. Москва запросила у Пекина не только неустановленную военную технику, но и дальнейшую помощь.

Спасатели помогают эвакуировать жителей дома, попавшего под обстрел российских военных в Киеве Foto: State Emergency Service, Ukraine, Reuters

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