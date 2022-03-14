Новости с войны в Украине 14. 3. 2022
Ночные обстрелы украинских городов
Ракеты падали на село Ставище в Житомирской области. В результате обстрела четыре человека получили ранения. Авиаудар также повредил телебашню в Ровно около 5:20. Теле- и радиовещание в этом районе было прервано. При налете на город Снигиревка погиб один человек, из-под завалов удалось спасти шестерых. Около шести утра пострадало и начало гореть пять жилых домов на улице Октябрьской. Два человека погибли при обстреле Киева при попадании артиллерийского снаряда в девятиэтажный дом в районе Оболонь на севере города.
Сбитые российские самолеты
Командование ВВС Украины объявило, что в воскресенье сбило зенитными ракетами семь российских самолетов и один беспилотник.
Погибли женщина и ребенок из разбомбленного роддома
Женщина на позднем сроке беременности, попавшая на фотографию, когда ее выносили из разбомбленного родильного дома в Мариуполе, умерла. Даже ее нерожденный ребенок не выжил.
Foto: Evgeniy Maloletka, ČTK/AP
Россия попросила Китай о военной помощи
Россия запросила у Китая военную технику для поддержки своего вторжения в Украину, заявили официальные лица США, сообщает The Financial Times. Москва запросила у Пекина не только неустановленную военную технику, но и дальнейшую помощь.