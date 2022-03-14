Новости с войны в Украине 14. 3. 2022

Ракеты падали на село Ставище в Житомирской области. В результате обстрела четыре человека получили ранения. Авиаудар также повредил телебашню в Ровно около 5:20. Теле- и радиовещание в этом районе было прервано. При налете на город Снигиревка погиб один человек, из-под завалов удалось спасти шестерых. Около шести утра пострадало и начало гореть пять жилых домов на улице Октябрьской. Два человека погибли при обстреле Киева при попадании артиллерийского снаряда в девятиэтажный дом в районе Оболонь на севере города.