Новости с войны в Украине 13.7.2022

В украинском доме, разрушенном в результате российского обстрела, погибли 47 человек

До 47 человек возросло число жертв российского обстрела села Часов Яр под Бахмутом, сообщила в среду пресс-секретарь военной администрации Донецкой области Татьяна Игнатченко. Пятиэтажный дом был поражен российской баллистической ракетой "Искандер" в субботу вечером.

В Украине убит мэр-коллаборационист. Нападения могут усилиться, считают британцы

Установленный Россией мэр оккупированного Украиной села Великий Бурлук в Харьковской области погиб в понедельник в результате взрыва, сообщило информационное агентство ТАСС. По мнению британской военной разведки, это свидетельствует о ненависти населения к коллаборационистской администрации.

Оккупированный Луганск подвергся ракетному обстрелу

После взрывов в Луганске российские СМИ сообщили, что город был атакован украинскими ракетами в ночь на среду. По меньшей мере одна ракета "Точка-У" была сбита под Луганском в районе села Юбилейное.

Украинская армия отбила атаку на Славянск

Возле сел Долина и Долгенькое украинским солдатам удалось отбить очередную атаку российских войск в направлении Славянска. Об этом сообщил в среду украинский Генеральный штаб. По словам командования, нельзя исключать дальнейших российских атак в этом районе, чтобы российские силы, наступающие на Славянск из Изюма, могли улучшить свои позиции.

Под Мелитополем сгорела российская военная база, следуют новые украинские удары

Недалеко от Мелитополя, второго по величине города в Запорожской области, горит военная база, пишет газета "Украинская правда". Российская армия должна была перебросить туда военную технику, по словам мэра города Ивана Федорова, после того как неделю назад украинская армия нанесла удар по российской базе в районе аэропорта Мелитополя.