Новости с войны в Украине 13.6.2022

Украинцы признали отступление в Северодонецке, русские отрезали защитников от боеприпасов

Россияне при поддержке артиллерии атаковали в Северодонецке и вытеснили украинские войска из центра города, говорится в сообщении украинского Генерального штаба в понедельник. Русские утверждали, что взяли под контроль центр еще на прошлой неделе. Они также разрушили два моста. Российские солдаты обстреливали Лисичанск, расположенный на другом берегу реки Северский Донец, и близлежащую Тошковку.

Русские также обстреливают промышленную зону в городе, где укрываются около 500 мирных жителей, сказал Сергей Гайдай, военный администратор Луганской области. По его словам, русские завладели 70 процентами территории Северодонецка.

Подтверждено: россияне обстреляли Харьков кассетными боеприпасами

Расследование Amnesty International в Харькове подтвердило, что русские обстреляли город запрещенными кассетными боеприпасами. В разных частях города были обнаружены фрагменты кассетных боеприпасов 9N210 и 9N235. Даже следы ударов на земле и зданиях свидетельствовали о применении этих кассетных боеприпасов. Осколки от кассетных боеприпасов также были переданы следователям хирургами двух харьковских больниц, которые извлекли их из тел раненых. Ни Россия, ни Украина не присоединились к запрету на применение этих боеприпасов, однако, согласно международным законам, их нельзя применять в населенных пунктах.

Amnesty International: Россияне совершили военные преступления во время обстрела Харькова

Россия совершила военные преступления во время боев за Харьков, говорится в заявлении правозащитной организации Amnesty International. Она использовала неуправляемые ракеты, бомбы и кассетные боеприпасы против жилых кварталов, в результате чего погибли сотни людей.

Даже обещание еды не заставило украинцев на оккупированных территориях праздновать День России

Жители оккупированной части Херсонской области не проявили особого интереса к празднованию Дня России в воскресенье. Охранников больше, чем посетителей, сообщили в украинском штабе Юг. Жители Херсонской области проигнорировали празднование Дня России, несмотря на попытки подкупить их продуктовыми наборами.

В Москве задержаны люди, готовившие акции протеста против войны

В Москве были задержаны около 50 человек, которые якобы принимали участие в подготовке акций протеста против войны, которые должны были пройти сегодня в Москве. Среди них были в основном гражданские активисты и журналисты, сообщило Радио Свобода. После задержания они должны были подписать документ о "недопустимости противоправных действий", и после снятия отпечатков пальцев и фотографий их отпустили.