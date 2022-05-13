Новости с войны в Украине 13.5.2022

Ожесточенные бои за реку Северский Донец, украинцы разрушили понтонные мосты

Украинские силы продолжают препятствовать продвижению российских войск у реки Северский Донец недалеко от села Белогоровка на востоке Украины. По данным CNN, интенсивные бои продолжаются в той самой излучине реки, где Россия построила два понтонных моста. Мосты украинцы разрушили.

Россия прекращает поставки газа по газопроводу "Ямал" через Польшу

Российская газовая компания "Газпром" больше не сможет экспортировать газ в Европейский Союз по газопроводу "Ямал" через Польшу. В четверг компания заявила, что причиной стали российские санкции в отношении компании EuRoPol GAZ, которой принадлежит польская часть трубопровода "Ямал". Он ведет из России через Беларусь и Польшу в Германию.

Россиян под Киевом остановила вода с дамбы

Российские войска были остановлены водой, спущенной с Киевской дамбы через реку Ирпень. Она разлилась по территориям к северу от Киева, где до 1960-х годов было болото. Под водой остаются и продолжают затапливаться Демидов и другие села.

Винсент Мунди из газеты The Guardian, побывавший в этом районе, сказал, что воду сначала спустили украинские солдаты, которым нужно было остановить российские войска, продвигающиеся по правому берегу Днепра со стороны Беларуси. По данным издания The New Voice of Ukraine, украинские солдаты взорвали часть дамбы вместе с мостом через реку Ирпень 25 февраля.

В Киеве начинается суд над первым российским солдатом, который должен был убить мирного жителя на велосипеде

В Киеве в пятницу предстанет перед судом захваченный в плен 21-летний российский военнослужащий Вадим Шишмарин. Он был обвинен в убийстве мирного жителя, который ехал на велосипеде 28 февраля возле своего дома в городе Чупаховка, под Сумами. Мирного жителя " должен был убить, чтобы он не смог сообщить о них (и их позиции) украинским защитникам". Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Украинцы наступают под Харьковом

Украинским солдатам удалось прорвать осаду Харькова и оттеснить российские войска на расстояние 45 км от города. Украинский флаг развевается над деревней Молодовая, расположенной всего в 20 км от российской границы.