Новости с войны в Украине 13.5.2022

Винсент Мунди из газеты The Guardian, побывавший в этом районе, сказал, что воду сначала спустили украинские солдаты, которым нужно было остановить российские войска, продвигающиеся по правому берегу Днепра со стороны Беларуси. По данным издания The New Voice of Ukraine, украинские солдаты взорвали часть дамбы вместе с мостом через реку Ирпень 25 февраля.