Новости с войны в Украине 13.4.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Окруженные морские пехотинцы в Мариуполе, предположительно, прорвались и объединились с Азовом. По словам русских, они сдались

Украинским солдатам 36-й бригады морской пехоты, которые в Мариуполе оказались в окружении россиян, удалось прорваться и соединиться с полком Азов, написал сервер газеты "Украинская правда" со ссылкой на заявление одного из офицеров.

Однако Минобороны России заявило, что 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты в Мариуполе сдались в плен. Проверить правдивость утверждений из независимых источников пока не удалось.

Гуманитарные коридоры не удалось открыть

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что в среду не удалось открыть ни один из гуманитарных коридоров. Она обвинила русских в нарушении режима прекращения огня вдоль коридоров и препятствовании автобусам, перевозящим мирных жителей. Еще вчера шли разговоры об открытии девяти гуманитарных коридоров из Мариуполя и Донецкой области.

Кремационные печи в Мариуполе

По данным украинской разведки, в Мариуполе находятся 13 российских передвижных кремационных печей. Предполагается, что они используются для сжигания тел жертв среди мирного населения, лежащих на улицах. Не исключено, что в них сжигают и тела павших российских солдат.

Байден: Россия совершает геноцид в Украине

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что он подтверждает свое утверждение о том, что Россия совершает геноцид в Украине. Он обвинил президента России Владимира Путина, что он пытается "уничтожить идею о том, что можно быть украинцем".

Украина арестовала соратника Путина Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник опубликовал фотографию известного пророссийского украинского политика Виктора Медведчука в наручниках. Арест, по его словам, стал результатом операции сил безопасности. В феврале Медведчук, как сообщается, сбежал из-под домашнего ареста, Украина преследует его по обвинению в государственной измене.

Суд поместил Медведчука под домашний арест в связи с двумя уголовными делами - связанные с добычей нефти и газа в Черном море и пособничеством деятельности террористической организации за счет поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ЭКОНОМИКА

Великобритания расширяет санкции

В британский санкционный список добавятся 206 человек, связанных с Москвой, в том числе 178 сторонников самопровозглашенных республик на Украине, контролируемых сепаратистами.

СПОРТ

Россия хочет провести спортивные соревнования с Китаем

Россия, которая практически исключена из мирового спорта из-за вторжения в Украину, планирует организовать совместные соревнования и другие мероприятия с Китаем. После видеоконференции с представителями Олимпийского комитета Китая об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.