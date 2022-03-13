Новости с войны в Украине 13. 3. 2022

Путин из-за стероидов страдает расстройствами головного мозга, утверждают спецслужбы

Изолирован и держится на расстоянии от своих советников. Именно так чаще всего выглядят новости о президенте России Владимире Путине с начала вторжения в Украину. СМИ строили догадки об ухудшении его здоровья, но теперь к ним присоединились и западные спецслужбы. По их мнению, Путин страдает от нарушений работы мозга, вызванных слабоумием, болезнью Паркинсона или крайне агрессивным поведением, вызванным анаболическими стероидами, используемыми для лечения рака.

Столтенберг предостерег Россию от применения химического оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия может планировать применение химического оружия, и предостерег Москву от такого шага. Об этом Столтенберг заявил немецкой газете Welt am Sonntag.

Абрамович пытается спрятать свою роскошную яхту от санкций

Роскошная яхта олигарха Романа Абрамовича, против которого ЕС ввел санкции, прибыла в порт Тиват в Черногории в субботу. Ранее она стояла на якоре в Барселоне, Испания. Но Абрамовичу грозила потеря корабля Solaris в западноевропейской стране. Ранее итальянские власти арестовали в Триесте яхту российско-белорусского миллиардера Андрея Мельниченко.

Ракеты упали недалеко от границы с Польшей

В воскресенье утром во Львове, расположенном в западной части Украины недалеко от границы с Польшей, раздалась серия взрывов. По данным штаба армии во Львове, целью была база примерно в 20 километрах от польской границы, страны-члена НАТО. В результате нападения погибли 35 человек и еще 134 получили ранения.

США предоставят Украине дополнительную помощь в размере 200 миллионов долларов

Президент США Джо Байден принял решение о предоставлении дополнительной помощи Украине, которая должна составить 200 миллионов долларов. Украина должна получить оружие и другую оборонную технику, также деньги пойдут на подготовку. Из вооружений Украина должна получить противотанковые и зенитные комплексы, а также стрелковое оружие. США уже предоставили Украине помощь на общую сумму 1,2 миллиарда долларов

В России люди вышли на демонстрацию против войны

На воскресных демонстрациях против войны в Украине в России на данный момент задержано более 320 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо", по данным которого люди были задержаны во время протестов в 27 городах России. Акции протеста прошли во Владивостоке на Дальнем Востоке, Иркутске, недалеко от озера Байкал, Томске в Сибири, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Прогресс на переговорах

Мирные переговоры между Россией и Украиной достигли прогресса. Представители обеих стран согласились с этим. "Мы не отступим ни в какой позиции, что Россия сейчас понимает и начинает говорить конструктивно. Я думаю, что мы достигнем определенных результатов буквально в течение нескольких дней", - сказал украинский переговорщик и советник президента Михаил Подоляк.

Смерть журналиста

По данным украинской полиции, жизнь американского журналиста и ранения его коллеги стали следствием атаки российских сил в городе Ирпень под Киевом. Об этом сообщило агентство Reuters. Жертвой стал 51-летний Брент Рено. Американская газета The New York Times подтвердила его смерть, но подчеркнула, что он не работал в качестве ее корреспондента в зоне боевых действий.

Овечкин отказался удалять фото с Путиным

В результате нападения России на Украину гибнут не только солдаты, но и мирные жители, включая детей. Обычный человек холодеет от совершаемых зверств и без колебаний осуждает их. Но, несмотря на все злодеяния, российский хоккейный богатырь Александр Овечкин по-прежнему связан с президентом России Владимиром Путиным. Звезда НХЛ не может дистанцироваться от российского диктатора, хотя его работодатель, "Вашингтон Кэпиталз", хотел бы этого.