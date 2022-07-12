Новости с войны в Украине 12.7.2022

Российские ракеты убили в Харькове трех человек и ранили три десятка, заявил губернатор

Три человека погибли и еще 31 получил ранения в результате российского обстрела Харькова в понедельник. Об этом сообщил губернатор области Олег Синегубов, согласно ранее поступившей информации, войска вторжения нанесли удар по второму по величине украинскому городу из многоствольных реактивных установок. По другую сторону линии фронта власти сепаратистской пророссийской Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили о трех погибших и 39 раненых в результате обстрелов.

Минус один российский склад боеприпасов, сообщают украинцы после мощного взрыва в Новой Каховке

Мощный взрыв прогремел в оккупированном Россией городе Новая Каховка в Херсонской области на юге Украины в понедельник вечером. По данным украинского командования Юг, был уничтожен склад боеприпасов. Россия говорит о взрыве на складе селитры, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек.

В Часовом Яру погибли 34 человека

Число погибших в результате российского ракетного обстрела в выходные дни города Часов Яр на востоке Украины возросло до 34 человек. Об этом со ссылкой на заявление спасателей в понедельник сообщило агентство Unian. Еще больше жертв было найдено в завалах разрушенного пятиэтажного жилого дома спасателями, которые говорили о 15 погибших в воскресенье. Девять человек удалось спасти.

Одной ракетой мы убили 12 российских командиров, утверждают украинцы

Двенадцать российских командиров, включая одного генерала, погибли в результате ракетного обстрела блокпоста на окраине Херсона в выходные дни, утверждают украинцы. Для этого им понадобилась всего одна ракета HIMARS, поставленная Соединенными Штатами, пишет британская газета Daily Mail.

В украинские порты прибыли первые восемь иностранных судов за зерном

Первые восемь иностранных судов прибыли в украинские порты за сельскохозяйственной продукцией, написала в понедельник на своем сайте газета "Украинская правда" со ссылкой на командование военно-морских сил. Прибытие иностранных кораблей позволило украинским силам отвоевать остров Змеиный, пишет газета.