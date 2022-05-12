Новости с войны в Украине 12.5.2022

Украина хочет обменять защитников «Азовстали» на российских пленных

Украина предложила России обменять тяжелораненых защитников мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» российскими военнопленными. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. "Договоренность пока не достигнута. Переговоры продолжаются», — добавила Верещук в опубликованной в Интернете статье.

Зеленский: Мы хотим восстановить территориальную целостность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет восстановить территориальную целостность Украины до окончания войны с Россией. Об этом он заявил во время видеоконференции со студентами престижной парижской школы Sciences Po. Глава украинского государства добавил, что по-прежнему готов к диалогу с Москвой. «Как только нам все вернут, мы покончим с этим», — сказал Зеленский студентам.

Россия заблокировала поставки газа на Донбасс

Российская армия перекрыла поставки газа в Луганскую и Донецкую области. По словам главы оператора газотранспортной системы Украины Сергея Макогона, российские силы перекрыли газопроводы, по которым газ транспортируется из оккупированных Россией территорий в районы, подконтрольные Украине.

Финляндия вступает в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили о своей поддержке вступления страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Вскоре последует Швеция, сообщает британская газета Guardian. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду посетил две скандинавские страны и подписал соглашения о взаимной безопасности.

Украинский полицейский задержан по подозрению в сотрудничестве с ФСБ

В Харьковской области задержан сотрудник полиции по подозрению в сотрудничестве с российскими оккупантами. Он подозревается в государственной измене и ему грозит пожизненное заключение.

По данным Госбюро расследований, полицейский сотрудничал с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и передавал ей данные об украинской военной технике, расположении милицейских и военных блокпостов.