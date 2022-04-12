Новости с войны в Украине 12.4.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Русские должны были атаковать Мариуполь химическими веществами

The Kyiv Independent сообщает, что, по словам командира полка "Азов", у трех человек имеются явные признаки химического отравления. Говорят, что у них нет никаких "катастрофических последствий" для их здоровья. Полк "Азов" ранее сообщал о возможном применении Россией химических веществ против солдат и мирных жителей.

Информация о применении российской армией химического оружия в Мариуполе пока не проверена. Советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что они работают над их проверкой. Соединенные Штаты и Великобритания выразили обеспокоенность в связи с этими сообщениями, но не смогли их подтвердить.

Россия, по данным украинской стороны, потеряла почти 20 тысяч человек

Россия с начала вторжения в Украину потеряла почти 20 тысяч солдат, сотни танков, 157 самолетов и 140 вертолетов, сообщил украинский генштаб. Минобороны России, с другой стороны, сообщило, что российская армия уничтожила 130 украинских самолетов, 99 вертолетов, 244 зенитных ракеты и 443 беспилотника. Заявления сторон о потерях противника не могут быть проверены из независимых источников.

Гуманитарные коридоры на востоке Украины

На востоке Украины мирным жителям откроют девять гуманитарных коридоров, по которым они смогут эвакуироваться. На личных автомобилях люди могут выехать и из Мариуполя.

У России заканчивается оружие, она вывозит его контрабандой из Ирака и Ирана

Российская армия получает оружие от шиитских ополченцев в Ираке, сообщила британская газета The Guardian на основании своих выводов. По его словам, Иран также поставляет России дополнительное оружие, поскольку российские войска израсходовали большое количество боеприпасов, особенно ракет, и понесли значительные потери в технике.

Из Ирака должны были быть доставлены реактивные гранатометы и противотанковые ракеты, которые имели иракские шиитские ополченцы, связанные с Тегераном. Оружие было перевезено 26 марта в Иран, который переправил его на побережье Каспийского моря.

ЭКОНОМИКА

Европол сосредоточится на российских активах, попавших под санкции

Европейское полицейское агентство Европол объявило, что оно начало операцию, направленную на имущество российских физических и юридических лиц, в отношении которого были введены санкции из-за войны на Украине. На операции под названием Оскар, кроме того, в работе также примут участие бюро по судебному сотрудничеству Eurojust и Агентство пограничной охраны ЕС Frontex.

Япония ужесточает санкции

Япония вновь заморозила активы 398 россиян. Санкции также затронут некоторые компании и запретят импорт некоторых российских продуктов, например, водки.