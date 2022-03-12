Новости с войны в Украине 12. 3. 2022

Русское подкрепление

Россия отправляет в Украину дополнительные войска, поэтому украинская армия не может снизить интенсивность боев. Как сообщает Reuters, об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, потери российских военных являются самыми большими за десятки лет. Украинская сторона говорит о 12 тысячах погибших россиян во время вторжения.

Напряженность в отношениях с НАТО растет

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что иностранные конвои, направляющиеся в Киев с оружием, могут стать целью российских вооруженных сил. Оружие Украине поставляет ряд стран мира, в том числе страны НАТО. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг несколько дней назад предупредил Россию, что нападение на военные поставки в Украину стало бы серьезной эскалацией войны.

Недовольный Путин наказывает

По данным Американского института изучения войны (ISW), Путин проводит чистки в армии и разведке. Он заменяет генералов, двое членов руководства ФСБ находятся под домашним арестом. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает вашингтонское аналитическое управление ISW.

Войска вторжения приближаются к Киеву

Российская армия перегруппировалась и приближается к украинской столице, которую пытается окружить. По словам корреспондента Novinky.cz, Киев пережил самый сильный обстрел за последнее время. Осажденный Мариуполь также остается под обстрелом. Там ждут эвакуации десятки тысяч человек.

ЭКОНОМИКА

Oriflame не собирается уходить из России

Шведская косметическая компания Oriflame остается в России. В заявлении компании говорится, что она намерена поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики. У Oriflame есть завод в России с тысячами сотрудников и миллионом реселлеров (консультантов по косметике).

Deutsche Bank прекращает свою деятельность в России

Deutsche Bank, крупнейшая банковская компания Германии, объявила в пятницу вечером о закрытии бизнеса в России. Банк подвергся критике со стороны инвесторов и политиков за то, что он остался в России, несмотря на вторжение Москвы в Украину.

СПОРТ

Олигархи бегут из футбола

Роман Абрамович, известный российский олигарх, хотел бы продать лондонский "Челси", а Валерий Ойф, другой российский олигарх, хотел бы избавиться от своей доли в голландском клубе "Витесс Арнем".