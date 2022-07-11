Новости с войны в Украине 11.7.2022

Российские ракеты разрушили жилой дом в Донбассе, предполагается 40 жертв

Число жертв российского ракетного обстрела в Часовом Яру в Донецкой области может возрасти до сорока. В воскресенье ракета попала в пятиэтажный дом, который полностью обрушился. Пятнадцать жертв уже найдены, еще пять человек получили ранения, подтвердили спасатели. Однако число погибших не окончательное, поскольку по данным спасателей, под завалами могут находиться еще 24 человека, в том числе девятилетний мальчик.

Российские ракеты ударили по Харькову, Сумской области и Донбассу

О ракетных обстрелах Харькова и одного из сел Сумской области украинские власти объявили в ночь на понедельник. Также сообщается об обстреле города Дружковка в Донецкой области и боевых действиях в районе села Белогоровка, примерно в 50 километрах к востоку от Славянска.

Оккупированный Херсон стал целью массированного ракетного удара

В оккупированном Херсоне в воскресенье действовали российские средства противовоздушной обороны, сообщил корреспондент информационного агентства ТАСС. По его словам, было слышно четыре взрыва, а в центре города был виден дым. Российские вооруженные силы не дали комментариев, но видный сторонник российской агрессии Игорь Дмитриев сообщил в своем аккаунте в Telegram, что Херсон подвергся ударам с воздуха.

Тем временем Украина призвала мирных жителей Херсонской области срочно эвакуироваться, поскольку украинские вооруженные силы там готовят контратаку.

Зеленский отдал приказ о возвращении юга Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приказал армии отвоевать прибрежные районы на юге страны. К выполнению этой задачи готов миллион солдат, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

Украинцы освободили село в Херсонской области

Украинская армия освободила от российской оккупации село Ивановка в Херсонской области. Как сообщает агентство Укринформ, об этом в понедельник утром сообщила украинская 60-я отдельная пехотная бригада в Facebook.