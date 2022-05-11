Новости с войны в Украине 11.5.2022

Россия пытается захватить восточноукраинские города, сообщает Киев

Российские войска пытаются захватить восточноукраинские города Рубежное, Северодонецк и Лиман, сообщил в среду украинский Генеральный штаб. Интенсивные бои идут в направлении городов Кривой Рог и Слобожанское. В Мариуполе, на юге Украины, российские войска продолжают блокировать оставшихся украинских солдат на металлургическом комбинате "Азовсталь" и обстреливают территорию, сообщает командование украинской армии.

У России заканчиваются высокоточные боеприпасы

На нескольких парадах в честь Дня Победы в России авиация отсутствовала. Предположительно, из-за погоды. Однако эксперты говорят, что это свидетельствует о качествах российских ВВС. Кроме того, у России заканчиваются высокоточные боеприпасы, и она не в состоянии пополнить их запасы.

Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека

Чешская Республика успешно подала заявку на членство в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций. Она была избрана 157 голосами. Место стало вакантным в начале апреля после исключения России из-за военной агрессии на Украине. "Нам там место, России - нет", - отреагировал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Беларусь мобилизует армию на границе с Украиной

Беларусь развернула войска специального назначения в южной части страны, сообщил во вторник, по данным российского агентства ТАСС, начальник генерального штаба белорусской армии Виктор Гулевич. "Мы должны отреагировать на группировку численностью до 20 тысяч военнослужащих, которую создали на южном направлении вооруженные силы Украины", - говорится в заявлении Гулевича. В Киеве опасаются, что Минск может принять решение о еще большей поддержке России в войне.

Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС

Венгрия не будет блокировать членство Украины в Европейском Союзе. Об этом заявил посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдярто. Для вступления нового члена в блок требуется одобрение всех государств-членов.