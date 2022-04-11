Новости с войны в Украине 11.4.2022

БОИ НА УКРАИНЕ

Украинцы отбили атаку в Луганской области

Украинским силам удалось отразить российскую атаку в Луганской области под Золотым. Но российские войска обстреливают все города в Луганской области, заявил военный администратор Сергей Гайдай. В частности, обстрелам подверглись Лисичанск, Северодонецк и Кременная, возле которых на многогектарном лугу загорелась сухая трава.

Вторая попытка захватить Киев?

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что, несмотря на вывод российских войск из столицы, он не исключает, что русские снова попытаются завоевать ее стремительной атакой "в течение двух дней". То же самое заявил чеченский лидер Рамзан Кадыров, который заявил, что готовится очередное наступление на другие крупные города, включая Киев, Луганск и Донецк.

Россияне увезли из Чернобыля радиоактивные сувениры

До 133 радиоактивных растворов, предположительно, были украдены российскими солдатами в Чернобыле, сообщает украинское государственное агентство по управлению зоны отчуждения. Солдаты должны были разграбить и уничтожить две лаборатории, которые использовались для изучения воздействия радиации.

"Даже небольшие количества этих веществ смертельно опасны при неправильном обращении. Если человек будет носить такой сувенир в течение двух недель, он рискует получить лучевую болезнь и ожоги", - сообщает агентство Unian.

Французские следователи помогут установить личности жертв в Буче

Следователи французской полиции прибыли в Украину в понедельник, чтобы помочь собрать доказательства возможных военных преступлений. Их работа могла бы помочь подготовиться к судебному разбирательству в международном трибунале.

ДИПЛОМАТИЯ

Поставьте Патриарха Кирилла перед церковным судом, спросите украинских священнослужителей

Почти двести священнослужителей Украинской Православной церкви, подчиненной Московскому Патриархату, подписали заявление с требованием привлечь главу Русской Православной Церкви Московского Патриарха Кирилла за поддержку войны против Украины к международному церковному суду.

Сообщается, что Финляндия и Швеция готовятся вступить в НАТО летом

Финляндия и Швеция под влиянием российской агрессии против Украины готовятся летом вступить в Североатлантический альянс, пишет британская газета The Times со ссылкой на американские источники.

Заявка Финляндии на вступление в НАТО ожидается в июне, за ней должна последовать Швеция. Согласно The Times, президент России Владимир Путин совершил "большую стратегическую ошибку", если прямым следствием российского вторжения станет расширение альянса с 30 до 32 государств-членов.

СПОРТ

Украинцы не хотят, чтобы российский миллиардер возглавлял Международную федерацию стрельбы

Федерация стрельбы Украины (USF) протестует против того, что российский миллиардер Владимир Лисин по-прежнему остается во главе международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Если бы финансовая помощь, обещанная международной федерацией, исходила непосредственно от него, украинская сторона отказалась бы от нее. Лисин, владеющий металлургической компанией, был назван президентом USF Владимиром Волковым близким другом главы российского государства Владимира Путина.