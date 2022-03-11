Новости с войны в Украине 11. 3. 2022

Призыв резерва

Россия начинает активно призывать резервистов в армию и оказывает давление на них, чтобы они подписали контракт с государством и вступили в активный резерв. По их мнению, в активный резерв должны попасть люди, прошедшие военную службу в звании старшего сержанта до 42 лет, младших офицеров до 47 лет, старших офицеров до 52 лет, полковников и капитанов первого ранга до 57 лет. Президент Владимир Путин ранее заявил, что армия не будет призывать резервистов.

Самолет перевез погибших

По словам бывшего спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова, самолет с грузом 200 приземлился в Калининграде во вторник. Так называют рейсы, перевозящие погибших во время войны.

Возмущенный Путин

Восемь ведущих генералов российской армии, как сообщается, были уволены с начала вторжения в Украину. Об этом заявил глава Совета безопасности Украины Алексей Данилов. Президент России Путин, как сообщается, очень недоволен руководством ФСБ, которое в своих докладах говорило ему, что украинцы быстро покорятся, а также сильно недооценивало возможности украинских военных.

Зеленский отверг обвинения