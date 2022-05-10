Новости с войны в Украине 10.5.2022

Россию не интересуют даже тела своих солдат

По данным арабского телеканала "Аль-Джазира", Россия не заинтересована в телах своих погибших солдат, и тысячи из них оказываются в рефрижераторных поездах. Телеканал снимал свой репортаж в Киевской области, откуда российская армия недавно ушла, возможно, была вытеснена. Поскольку Россия не заинтересована в репатриации тел, не исключено, что Украине придется хоронить их за свой счет.

Россия отправляет на фронт высокопоставленных командиров. Если они падут, у нее нет замены

В связи с трудностями командования при вторжении на Украину и снижением эффективности российских войск на фронте, высокопоставленные российские командиры направились в зону боевых действий, сообщила британская разведка в своем очередном докладе в понедельник. Высокопоставленные командиры редко делегируют полномочия подчиненным, поэтому те не приобретают необходимого опыта. Это, по мнению британской разведки, ослабляет возможности российской армии, поскольку некому будет заменить командиров в случае их гибели.

Во время обстрела Одессы погиб человек

В понедельник вечером российская армия нанесла ракетный удар по Одессе на юге Украины. Один человек погиб. Через два месяца после начала российского вторжения на Украину нападения на город усилились. В последние несколько недель Одесса подвергалась ракетным и артиллерийским обстрелам.

Люди умирают на моих руках. Прекратите это, умоляет медик из "Азовстали"

Еще одна отчаянная мольба о помощи была передана с осажденного металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе медиком, который помогает раненым украинским бойцам, укрывшимся на территории комбината. В своем обращении в социальных сетях он описал, как беспомощен, когда ему приходится наблюдать за муками умирающих людей. "Люди умирают здесь в результате ранений, а также от голода. Они умирают в муках из-за отсутствия лекарств и ужасных условий", - сказал он в видео, которое было опубликовано BBC News.

44 тела мирных жителей были найдены в Изюме

В развалинах дома в Изюме, разрушенного в марте российскими войсками, были обнаружены тела 44 мирных жителей, сообщило информационное агентство Unian со ссылкой на местные власти. Город Изюм расположен на юго-востоке Украины в Харьковской области.