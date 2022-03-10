Новости с войны в Украине 10. 3. 2022

Дипломатическая встреча

В турецкой Анталье состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России. По словам Кулебы, никаких подвижек в прекращении огня с министром иностранных дел России нет. Москва не обещала гуманитарного коридора в Мариуполь.

Погибший полковник

Во время ведения боевых действий в городе Бровары Киевской области был убит российский полковник Андрей Захаров, командир танкового полка. По данным телеканала Nexta TV, который сообщил об этой истории, Захаров получил орден Мужества от президента России Владимира Путина в 2016 году.

Бомбардировка роддома

В результате российского авиаудара по Мариуполю пострадали детская больница и родильный дом. По словам губернатора Донецкой области, в результате обстрела 17 человек получили ранения, трое погибли, в том числе ребенок. С начала российского вторжения в осажденном городе с населением около 400 000 человек погибли по меньшей мере 1 170 мирных жителей, заявил в среду заместитель мэра Сергей Орлов, сообщают информационные агентства.

Связь с Запорожской электростанцией потеряна

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потеряло связь с оборудованием для мониторинга безопасности на Запорожской атомной электростанции. Там была повреждена одна из систем охлаждения и две из четырех высоковольтных линий также вышли из строя после российской атаки 4 марта.

ЭКОНОМИКА

Все больше компаний уходят из России

Список технологических компаний, уходящих из России и Беларуси из-за вторжения в Украину, растет. В среду антивирусная компания Eset и компания Epson, производящая копировальное оборудование, объявили о том, что они приостанавливают поставки в эти две страны.

Шок для российской экономики

Российская экономика испытывает шок из-за внешних воздействий, и Москва предпринимает шаги по их преодолению, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Reuters. Он назвал масштабные санкции, введенные против России западными странами в связи с нападением российской армии на Украину, беспрецедентной экономической войной.

Lada приостанавливает производство

Примерно пятая часть деталей, используемых российским автопроизводителем "АвтоВАЗ" для производства автомобилей Lada, поступает из-за рубежа, в том числе из ЕС. Заводы в Тольятти и Ижевске были вынуждены приостановить производство из-за санкций, введенных против России в ответ на вторжение в Украину.