Новости с войны в Украине 1.8.2022

Россия готовится к нападению на Харьков

Российские войска продолжают локальные наземные атаки с северо-западного и юго-западного направления от украинского города Изюм. По данным Американского института изучения войны (ISW), эти маневры предполагают новое наступление на Харьков.

Украина хочет защитить Косово от Сербии

Если Сербия вторгнется в Косово, Украина будет его защищать. Об этом написал в Twitter депутат правительства Алексей Гончаренко, назвав Сербию троянским конем России в Европе. Несколько экспертов по международным отношениям прокомментировали его пост, посоветовав не нагнетать напряженность на сербско-косовской границе.

Из Одессы вышел первый корабль с украинским зерном

Первое судно с украинским зерном отбыло из Одессы в понедельник утром в рамках соглашения, подписанного 22 июля между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Сообщение CNN о остановке в турции позже было подтверждена Министерством обороны Турции. Пункт назначения грузового судна – Ливан.

Россияне убили одного из самых богатых украинцев

Во время ракетного обстрела Николаева в ночь на воскресенье погиб основатель и владелец одной из крупнейших украинских агрокомпаний «Нибулон» Алексей Вадатурский. Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким, сообщает газета The Guardian и агентство Reuters.