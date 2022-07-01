Новости с войны в Украине 1.7.2022

Русские обстреляли ракетами Одессу, попав в жилой дом. Погибло 17 человек

Российская ракета попала в ночь на пятницу в жилой дом украинского портового города Одесса, в результате чего погибли 14 человек. Еще три человека погибли в результате ракетного обстрела базы отдыха в Одесской области.

Под Лисичанском русские добились успеха

Генеральный штаб Украины объявил в четверг вечером, что российские войска достигли "частичного успеха" под Лисичанском. По данным вооруженных сил Украины, российские войска взяли штурмом нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске и взяли под контроль северную часть завода. Город постоянно подвергается обстрелам.

Джонсон: Я видел план Украины по отражению России

У украинского правительства есть реалистичный план, который может изменить динамику войны. На саммите НАТО в Мадриде об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский показал ему это.

Украина начала экспортировать электроэнергию в ЕС

Украина начала экспортировать электроэнергию в Европейский Союз, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Этот шаг, по его словам, поможет Союзу снизить зависимость от российского энергетического сырья, сообщило в пятницу агентство Reuters.

ЕС впервые импортировал больше СПГ из США, чем трубопроводного газа из России