Новости с войны в Украине 1.7.2022
Русские обстреляли ракетами Одессу, попав в жилой дом. Погибло 17 человек
Российская ракета попала в ночь на пятницу в жилой дом украинского портового города Одесса, в результате чего погибли 14 человек. Еще три человека погибли в результате ракетного обстрела базы отдыха в Одесской области.
Под Лисичанском русские добились успеха
Генеральный штаб Украины объявил в четверг вечером, что российские войска достигли "частичного успеха" под Лисичанском. По данным вооруженных сил Украины, российские войска взяли штурмом нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске и взяли под контроль северную часть завода. Город постоянно подвергается обстрелам.
Джонсон: Я видел план Украины по отражению России
У украинского правительства есть реалистичный план, который может изменить динамику войны. На саммите НАТО в Мадриде об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавив, что президент Украины Владимир Зеленский показал ему это.
Украина начала экспортировать электроэнергию в ЕС
Украина начала экспортировать электроэнергию в Европейский Союз, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Этот шаг, по его словам, поможет Союзу снизить зависимость от российского энергетического сырья, сообщило в пятницу агентство Reuters.
ЕС впервые импортировал больше СПГ из США, чем трубопроводного газа из России
В июне впервые в истории Европейский Союз импортировал из США больше сжиженного природного газа (СПГ), чем российского газа по трубопроводам. Об этом в четверг на своей странице в Twitter сообщил директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.