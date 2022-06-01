Новости с войны в Украине 1.6.2022

Украинский суд отправил в тюрьму других российских военнослужащих за стрельбу по мирным жителям

Полтавский суд во вторник приговорил двух военнослужащих российской армии к 11 годам и шести месяцам лишения свободы за обстрел жилых районов Харькова. Суд признал их виновными в нарушении законов и обычаев войны.

Оранжевое химическое облако нависло над осажденным Северодонецком

Оранжевые химические облака нависли во вторник над осажденным российской армией Северодонецком. По словам губернатора Луганской области Сергея Гайдая, в Северодонецке российский авиаудар поразил резервуар с азотной кислотой, который находился на территории химического завода.

Россия настойчиво продвигается в Донбассе

Российские войска продвигаются в центре Северодонецка, сообщил в среду украинский Генеральный штаб. Оккупанты также продвигаются под Лиманом и атакуют другие места в Донецкой области.

Россия отключила интернет и мобильную связь в украинском Херсоне

В Херсонской области, часть которой была захвачена российскими войсками во время нынешнего вторжения в Украину, новое пророссийское руководство отключило интернет и телефонные сети. Таким образом, жители не имеют доступа к украинской мобильной сети, интернету и звонкам со стационарных телефонов.

Эмбарго на российский газ в ЕС не пройдет

Европейский союз не будет рассматривать эмбарго на поставки российского газа в рамках следующего пакета санкций против режима Владимира Путина. Об этом во вторник заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. По его словам, его немецкий коллега Олаф Шольц также выступил против этого предложения. Лидеры 27 стран осознают, что следующий раунд переговоров по санкциям будет еще более сложным.