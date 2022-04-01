Новости с войны в Украине 1.4.2022

Депардье осудил вторжение

Французский актер Жерар Депардье, известный поклонник президента России Владимира Путина и обладатель российского паспорта, осудил вторжение в Украину. По его словам, решение главы Кремля направить армию в соседнюю страну - это "недопустимый и безумный эксцесс", за который простые российские граждане не несут никакой ответственности. Об этом написало агентство AFP. Депардье также окажет Украине финансовую поддержку.

Пожар на складе горючего

В западно-российском городе Белгороде, расположенном примерно в 30-40 километрах от границы с Украиной, сегодня произошел пожар на складе горючего. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, два вертолета украинской армии атаковали склад, пролетев над границей на малой высоте. Это утверждение не может быть проверено из независимых источников. Украинская сторона не подтвердила факт нападения, сообщает сервер BBC News.

Пушечное мясо

Кремль подозревают в использовании этнических меньшинств из отдаленных регионов России в качестве "пушечного мяса". На это указывают сведения с передовой, а также списки погибших солдат российской армии, где представители бедных национальных меньшинств составляют непропорционально большую долю от общего числа погибших и раненых. Солдаты, набранные с окраин России, составляют до трети зарегистрированных военных потерь, а в некоторых случаях и до 50 процентов раненых на войне в Украине.

Россия сдала Чернобыль

Российские войска полностью выведены с территории Чернобыльской атомной электростанции, сообщают украинские СМИ со ссылкой на государственную компанию "Энергоатом", которая управляет атомными электростанциями в стране. В отдельном посте компания, по данным Reuters, написала, что российская сторона официально согласилась передать ответственность за защиту Чернобыля Украине. Российские власти пока никак не прокомментировали эту информацию.

По меньшей мере 153 погибших ребенка

По меньшей мере 153 ребенка погибли и еще 245 получили ранения в результате действий российских войск, напавших на Украину 37 дней назад, сообщила в пятницу генеральная прокуратура Украины. Точное количество проверить невозможно из-за продолжающихся боев, особенно это касается осажденного Мариуполя, а также частей Киевской, Черниговской и Луганской областей. Фактическое число убитых и раненых детей, скорее всего, будет выше.

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