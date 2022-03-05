Новости с войны в Украине 05.03.2022

Несоблюдение режима прекращения огня

Российские войска продолжают атаки на осажденный восточноукраинский город Мариуполь, заявил в субботу заместитель мэра города, сообщает BBC. Между тем, Москва объявила о прекращении огня в этом районе сегодня утром, чтобы дать возможность гражданским лицам покинуть его.

Интернет-цензура

Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к социальным сетям Facebook, Twitter и YouTube, а также к сервису размещения Booking.com в России, сообщает агентство "Известия".

Контратака под Харьковом

Украинские солдаты в районе Харькова перешли в контратаку. Об этом сообщили местные власти. По их словам, российские войска вторжения были оттеснены от Харькова в направлении города Сумы.

Россияне атаковали село под Киевом

По меньшей мере пять человек, включая трех детей, погибли в результате авиаудара российских войск по украинскому селу Мархеловка, расположенному примерно в десяти километрах от Киева, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Мариуполь окружен

Украинский порт Мариуполь находится под российской блокадой. Город находится под атакой Вооруженных сил России, нет воды, тепла и электричества, и заканчиваются запасы еды.

Зеленский находится в Киеве

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин бездоказательно написал в пятницу, что президент Украины Владимир Зеленский бежал из Киева в Польшу. Затем его утверждения были подхвачены российскими и китайскими государственными СМИ. Зеленский разговаривал с высокопоставленными чиновниками Европейского Союза и впоследствии опроверг сообщение в своем аккаунте в Twitter.

Арестованная яхта

Италия арестовала яхту Алексея Мордашова, российского миллиардера, тесно связанного с Владимиром Путиным. Яхта длиной 65 метров, названная Lady M, была пришвартована в порту Империи на севере Италии.

ЭКОНОМИКА:

PayPal приостанавливает работу в России

Американский провайдер платежных услуг PayPal Holdings прекратил предоставление своих услуг в России. Руководство компании осудило вторжение России в Украину.

Конец Airbnb

Американская компания Airbnb, предоставляющая частное жилье, сделает свои услуги недоступными для пользователей в России и Беларуси. Об этом заявил в Twitter глава компании Брайан Чески.

Нет интереса к российской нефти

Трейдеры не могут продать российскую нефть. От танкеров с нефтью отказываются торговые компании и порты Канады и Великобритании. В результате грузовые суда остаются в море, меняют пункт назначения или возвращаются в Россию.

СПОРТ

Команда Формулы -1 Haas расторгла спонсорскую сделку с российской компанией

Команда Haas F1 расторгла спонсорскую сделку с российской компанией "Уралкалий". Она также расторгла контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным. Это ответ на нападение России на Украину.