Новости с войны в Украине 04.03.2022

Обстрел атомной электростанции

Российские войска рано утром в пятницу заняли Запорожскую АЭС, которую они обстреляли за ночь и где после возгорания вспыхнул пожар. Запорожская АЭС считается крупнейшей в Европе. Системы и элементы, важные для безопасности электростанции, исправны, изменений радиационной обстановки не зафиксировано.

Поток беженцев

Польша и Словакия переживают самый большой наплыв украинских беженцев. Более 79000 украинцев, подавляющее большинство из которых женщины и дети, пересекли словацкую границу с Украиной к четвергу. В четверг прибыли еще тысячи человек. С 24 февраля Украину покинули более миллиона человек. Общее число беженцев может достигнуть четырех миллионов, заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

НАТО будет защищаться

Североатлантический альянс не хочет конфликта с Россией, но готов защищать своих членов. Об этом заявил глава американской дипломатии Энтони Блинкен. В ответ на российскую угрозу НАТО усиливает присутствие своих войск на восточном фланге.

Путин говорит, что у него нет плохих намерений

Президент России Владимир Путин, несмотря на нападение российских войск на Украину, заявил в обращении к нации в пятницу, что у Российской Федерации нет плохих намерений в отношении соседних государств. Он выступал в режиме онлайн из своей подмосковной резиденции.

ЭКОНОМИКА:

Лукойл призвал к прекращению войны

Российский нефтяной гигант "Лукойл" в четверг призвал к прекращению войны в Украине. Компания сильно пострадала от западных экономических санкций. Акции компании упали на 63 процента на Лондонской фондовой бирже в понедельник

ИКЕА прекращает деятельность в России и Беларуси

Шведский мебельный бренд IKEA решил приостановить всю свою деятельность в России и Беларуси. Компания, как и многие другие западные компании, реагирует на нападение России на Украину.

Страны, которые не согласились на Генассамблее ООН с резолюцией, осуждающей вторжение России в Украину Foto: Novinky