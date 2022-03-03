Новости с войны в Украине 03.03.2022

Награда за Путина

Российский бизнесмен Алекс Конанычин, живущий и занимающийся бизнесом в США, предложил награду в миллион долларов тому, кто свергнет президента России Владимира Путина. Конанычин заявил, что Путин разыскивается за "массовое убийство" и "живым или мертвым".

Москва признает потери

С начала вторжения в Украину погибло 498 российских военнослужащих и 1597 получили ранения, сообщило в среду Министерство обороны России. По данным украинской стороны, 7000 российских солдат уже погибли и сотни находятся в плену.

Больной Путин?

В настоящее время российский президент довольно изолирован, а когда он все же общается со своими советниками, то держится от них на значительном расстоянии. О причинах этого рассуждают западные СМИ. Говорят о проблемах после перенесенного ковид-19 или болезни Паркинсона, которые проявляются в том числе и в том, что у рассматриваемого человека есть расстройство суждений и памяти.

Лавров говорит о мире

Министр иностранных дел России Сергей Лавров радикально изменил риторику, заявив, что кто-то, вероятно, пытался втянуть Россию в ненужный конфликт на Украине. Кто это должен быть, он не сказал. По его словам, вопрос о прекращении огня также стоит на повестке дня следующих российско-украинских переговоров.

Рейд в Черниговской области

По меньшей мере девять погибших и четверо раненых в результате российского авиаудара в Черниговской области Украины, сообщает губернатор со ссылкой на спасателей.

Завоевание Херсона

После нескольких дней ожесточенных боев российской армии удалось захватить город Херсон на юге Украины. Об этом сообщил мэр города Игорь Колычаев.

Высадка в Одессе

Российские военно-морские десантные силы готовятся к высадке в Одессе и близлежащем городе Затока на побережье Черного моря. Четыре больших российских десантных корабля направляются в Одессу. Об этом предупредил Украинский Генеральный штаб.

Плач и отчаяние

Достоянием общественности стали непроверенные фрагменты разговоров российских солдат, которые в отчаянии с того, что им приходится обстреливать гражданские объекты, отказываются подчиняться приказам или жалуются на нехватку продовольствия. Записи были сделаны с мобильных телефонов и радиоприемников.

Задержания на митингах

Сотни россиян в последние дни протестовали в Москве и Санкт-Петербурге против вторжения в Украину. Среди них была 77-летняя Елена Осипова, активистка и художница, которая в детстве пережила нацистскую блокаду Ленинграда.

ЭКОНОМИКА:

Падение рубля продолжается

Падение российской валюты продолжается, новый курс: 117,5 рублей за доллар. После публикации отчета рейтинговых агентств Fitch и Moody's, которые понизили кредитный рейтинг России на шесть пунктов.

Škoda Auto прекращает деятельность в России

Škoda Auto прекратит всю свою деятельность в России в связи с вторжением России в Украину. Автопроизводитель приостановит производство на своих российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде и прекратит экспорт автомобилей в страну, говорится в заявлении компании.

СПОРТ:

Формула 1 в России завершается

Руководство Формулы-1 из-за военного нападения на Украину расторгло контракт с организаторами Гран-при России и не намерено проводить там другие гонки в будущем.

Дзюдоисты не были исключены