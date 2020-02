Nejlepší dudy se vyráběly ze psí kůže

„Byla nejlepší, vydržela, protože psí chlupy jsou do kůže zarostlé. Bohužel se už kvůli ochráncům přírody nesmí používat. Jeden čas se ještě dovážely z asijských zemí, pak ale skončilo i to,“ připomněl Konrady.

Tohle řemeslo se v rodině dědí, Jaromír se svým bratrem Stanislavem patří už do třetí generace, tradici založil dědeček Jakub.

„Vyučil jsem se u otce, od sedmi let jsem v jeho dílně trávil hodně času. První nástroj jsem vyrobil, když mi bylo přes dvacet,“ zavzpomínal Jaromír Konrady.

„Teď vyrábíme zhruba troje dudy za rok. Ona je to práce na dva tři měsíce a my máme navíc v Domažlicích opravnu hudebních nástrojů. A když přijdou děti z hudebních škol, že chtějí něco opravit, tak mají přednost, potřebují zase rychle hrát,“ podotkl Konrady.

Poptávka po chodských dudách je, ale ne taková, aby to nešlo stihnout. „Většinou si je kupují mladí, kteří se začínají učit a pak se uplatní v nějakém folklorním souboru,“ upřesnil Konrady a dodal: „Zájem je hlavně na Plzeňsku, v jižních Čechách, ale začíná se probouzet i Morava, tam dudy hrály, než je vytlačil cimbál. A občas je posíláme i do zahraničí, třeba do Ameriky.“