nčs,

Podle odborníků se od sedmdesátých let minulého století u mužů snižuje počet jejich pohlavních buněk. Na vině může být stres či chemická hnojiva, ale také mnohem banálnější příčiny jako například ponocování. Co dále stojí za mužskou neplodností?

Pivo



Bohužel. Hojně oblíbený zlatavý mok má hned několik důvodů, proč byste se mu z hlediska vlivu na plodnost měli vyhnout. Musíme však zmínit, že v tom pivo není samo. Obecně alkohol nemá dobrý vliv na produkci testosteronu, který ovlivňuje kvalitu a počet spermií. Svoji roli samozřejmě hraje i opilost, kterou alkohol vyvolává. A pokud domů přijdete tanečním krokem, nemůžete se divit, když partnerka o reprodukci nebude mít zájem bez ohledu na počet vašich spermií.

S pivem a obecně alkoholem opatrně...

FOTO: Profimedia.cz

Mobilní telefon

Pokud nosíte mobilní telefon v kapse u kalhot, neděláte dobře. Ať už zvýšená teplota ze zapnutého přístroje nebo elektromagnetické záření spermiím rozhodně nepomáhají a podle studie z Izraelského technologického ústavu v podstatě spermie „uvaříte”. Studie uvádí, že 47 procent mužů, kteří nosí pravidelně telefon v kapse u kalhot, jsou postiženi nižší aktivitou spermií.

Mobilní telefon raději dejte do tašky.

FOTO: Profimedia.cz

Horká vana



Přijdete v zimě promrzlí až na kost a první na co myslíte je naložit se do horké vany a prohřát tělo? Opět špatně. Alespoň co se spermií, pro které je ideální chladnější prostředí, týče. Svaly a klouby koupel sice uvítají, pro vaši plodnost však vhodná není. V souvislosti se zvýšenou teplotou na choulostivých místech rovněž pozor na vyhřívané sedačky v autě. Mohou způsobit ohřátí až o tři stupně Celsia.

Vana či vířivka je skvělá na relaxaci, na plodnost už tolik ne.

FOTO: Profimedia.cz

Uzeniny

K snídani vejce a několik plátků opečené slaniny nebo grilovaná klobása, navíc ve spojení se zmiňovaným pivem, to je pro mužskou plodnost hotové zlo. Podle studie vědců z Harvardu z roku 2015 mají uzeniny neblahý vliv na mužské pohlavní buňky. Řešení však existuje. Pokud budete konzumovat více kuřecího masa, docílíte přesného opaku uzenin, jak se uvádí ve stejné studii.

Uzeniny dobrý vliv na plodnost nemají.

FOTO: Profimedia.cz

Spánek

Pokud nestíháte, nebo zkrátka nemůžete spát sedm až osm hodin denně, tak aby si tělo optimálně odpočinulo a načerpalo síly do dalšího dne, pak také můžete mít problém se sníženou plodností, jak tvrdí studie z univerzity v dánském Aarhusu.

Spát málo není dobré, ale ani dlouhé vylehávání plodnosti neprospěje.

FOTO: Profimedia.cz

Aby to však nebylo tak snadné, ani přemíra spánku není vhodná. Pokud si tedy rádi přispíte, pak vězte, že déle, než devět hodin byste v posteli strávit neměli.