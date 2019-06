nčs, Novinky

Kousek, který není radno doma zkoušet. Jinak se ani nedá nazvat představení, při kterém si Byers do krku strčí celkem deset mečů, a aby toho nebylo málo, tak s nimi jště zatočí o 180 stupňů.

„Je to zdaleka nejnebezpečnější kousek v mém repertoáru, jeden špatný pohyb a hrozí zranění jícnu,” říká o vystoupení sám polykač, který se naučil potlačit dávivý reflex.

Brad Byers si neváhá do nosu strčit klidně i vrtačku.

Byers svoje představení pilovat postupně, a to ještě v době před rozšířením internetu. Jediné, co jej inspirovalo, tak byly obrázky polykačů mečů. „Nejdřív jsem zkoušel spolknout jen několik mečů, což mi přišlo dost snadné, tak jsem se rozhodl to trochu vylepšit,” pokračuje. Předtím, než si meče strká do krku, je nijak nelubrikuje a i díky tomu si vysloužil přezdívku „lidské pouzdro”.

Když už meče odvážlivce omrzí, neváhá zkoušet další bláznivé kousky. Strčit si zapnutou vrtačku do nosu směrem k mozku? Pro Byerse žádný problém. A při tom ani kapka krve.

Co ho k nebezpečným kreacím vede, není úplně jasné, nicméně pohled na muže, jenž točí deseti meči v krku nebo si zatlouká hřebík do nosu, rozhodně upoutá pozornost. I když nejeden přihlížející zrak raději rychle odvrátí.