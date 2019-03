ČTK

První portrét, který Contardi prodal, byl portrét zpěvačky Amy Winehousové, za který dostal téměř 5000 amerických dolarů (112 000 Kč). Nejvyšší cenou, kterou za své dílo zatím utržil, bylo 29 000 dolarů, a to loni od soukromého kupce, který chtěl překvapení pro svoji manželku pod stromeček.

„Jsou to všechno skutečné Rubikovy kostky, je to ručně vyrobený rám, je to moře hodin práce,“ řekl Contardi CNBC.

Giovanni Contardi

Převážnou část tvorby portrétu zabere plánování umístění kostiček za pomoci pouze šesti barev – bílé, červené, modré, oranžové, zelené a žluté. A pak nastává čas pro hraní si s kostkami. Samotné sestavení portrétu ze stovek kostek, na kterých je často potřeba přeskládat barevné čtverečky dle potřeby, pak obvykle trvá jen dvě hodiny.

Contardi je však zběhlý i ve skládání samotné Rubikovy kostky. V minulosti se účastnil soutěží o nejrychlejší složení kostky a v roce 2011 skončil na světovém šampionátu druhý. Stále je schopen složit kostku v průměru za méně než deset sekund.

Italova díla teď vystavovala galerie v New Yorku.

FOTO: Profimedia.cz

Nápad na využití kostky pro kreativnější účely dostal Contardi ještě na střední škole. Před sedmi lety vytvořil jako školní projekt první dílo, interpretaci ikonického obrazu Výkřik, jehož autorem byl Edward Munch, z více než 900 kostek.

Po ukončení školy žil několik let v Austrálii, kde pracoval v kavárně a ve volném čase vyráběl portréty z kostek. Ty zveřejnil na sociálních sítích, kde se jim dostalo větší pozornosti, když na obrázky svých portrétů upozornily některé celebrity. Mimo jiné Will Smith a Dwayne Johnson. V současnosti Contardiho zastupuje manhattanská umělecká galerie Gallery 104, která jeho díla nedávno vystavovala.