Dřevěné modely koní si oblíbily panovnické rodiny na Blízkém východě i v Evropě. Bratři Marc a Tony Stevensonovi si ale nejvíce váží toho, že v jejich výtvorech našla zalíbení i královna Alžběta.

Britská vladařka, vášnivá milovnice dostihových závodů i koní samotných získala darem dřevěnou repliku jejího oblíbeného koně Tinkerbell v roce 2002 k výročí padesáti let na trůnu. O deset let později bratři pro královnu vyrobili další repliku.

Jejich společnost vyrobí ročně na 170 až 180 modelů koňů různých typů a velikostí. Cena se pohybuje od 1000 liber (zhruba 30 tisíc korun) za ty nejmenší až po největší sběratelské kousky, za které zájemci zaplatí přes 10 tisíc liber (297 tisíc korun).

Ani zebra posetá křišťály není problém



„Tyhle věci nikdy nebudeme dělat levně,“ přiznává Marc. „Děláme je zde v Británii, je to pravá britská výroba, za kterou se platí,“ dodává. Koně bratři vyrábějí ze dřeva liliovníku, dubu či kaštanu. Sedla jsou vyráběna z britské kůže a hříva a ocas z pravých koňských žíní.

Přestože bratři vyrábějí koně po vzoru modelů z 19. století, nebrání se ani extravagantnějším zakázkám. Ve spolupráci se společností Fernandes Exquisite Creations vyrobili zebru osázenou desítkami tisíc křišťálů od firmy Swarovski. Cena tohoto kusu se vyšplhala až na 129 tisíc liber (zhruba 3,8 milionu korun).

Nyní by bratři rádi vyrobili houpacího koně i netrpělivě očekávanému přírůstku do britské královské rodiny. Princ Harry a vévodkyně Meghan se už nechali slyšet, že houpací kůň od Stevensonových se více než hodí do královské rodiny.