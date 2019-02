Dnes 39letý Michael si v roce 1997 chtěl se spolužákem vytvořit vlastní webové stránky. Chlapci ale zjistili, že na trhu nebylo zrovna moc možností webhostingu, protože se všichni soustředili na velké společnosti.

„Všimli jsme si, že malé podniky a jednotlivci chtějí něco samoobslužného a jednoduchého na správu,“ vysvětlil Michael pro seriál BBC The Boss, který zmapoval jeho příběh.

Spolužáci měli k dispozici počítače svých rodin a potřebný software si naprogramovali sami, chybělo jim ale kvalitní internetové připojení. Tehdy to znamenalo zavést kabeláž až do domu jeho rodiny, což by vyšlo na zhruba 30 tisíc liber (dle současného kurzu 880 tisíc korun). Takové peníze mladíci neměli, a tak Michael sáhl potají po matčině kreditce.

Andrew Michael revealed how he stole £30,000 from his mum’s credit card to set up his first business aged 17. #businessideas https://t.co/8LGz5J0Ovr pic.twitter.com/LN140Z08Yi