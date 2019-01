Na stole francouzského prezidenta španělskou šunku nenajdete

Francie je známá jako země labužníků a za místní gastronomií jezdí lidé z celého světa. Na to, co dostanou v Paříži na stůl, se jistě těší i politici, které do Elysejského paláce na oběd či večeři pozve francouzský prezident Emmanuel Macron. Pokud přijedou nyní, rozhodně by neměli čekat na slavnostní tabuli rajčata. Zdát si mohou nechat také o italských bílých lanýžích či španělské šunce.