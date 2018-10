Vojtěch Pospíšil, Novinky

S koncem podobně koncipované výstavy Viennatime v rakouské Vídni se ze SEW, jak se brněnská výstava zkráceně označuje, stala v rámci střední a východní Evropy bez přehánění výjimečná událost.

Vidět to je kromě každoročně rostoucího počtu návštěvníků také na obsazení, kdy giganti jako Omega, IWC nebo TAG Heuer svou účast opakují, což je jednoznačná známka úspěchu. Kromě toho se pro letošek podařilo nově získat například luxusní značku Arnold & Son.

Značka Arnold & Son zaujala vícero extravagantními kousky.

Rok od roku se také zvětšuje počet unikátních hodinek, které značky přivezou. Pokud bychom to měli vyjádřit finančně, letos byl k vidění například tourbillon od IWC za více než tři milióny korun, švýcarská značka Zenith ukázala hodinky s loni představeným kalibrem s novým oscilátorem za 2,5 miliónu korun a přijela i debutující značka Phenomen, o které jsme letos již psali, se svými extravagantními hodinkami za zhruba 1,5 miliónu korun.

Hodinky Zenith s loni představeným novým strojkem, cena modelu je zhruba 2,5 miliónu korun.

Netradiční pojetí zobrazení času od nové značky Phenomen

Není to ale jen o velkých jménech ze zahraničí. Prostor dostali i domácí nezávislí hodináři. Svou produkci tak představilo pražské duo Prokop & Brož a průřez tvorbou ukázal i hodinář Luděk Seryn. Ten to má na rozdíl od standardních značek, které na výstavu vzaly skladové zásoby, případně si zajistily speciální kousky z centrály, se sháněním hodinek trochu těžší.

Všechny jeho hodinky jsou totiž na zakázku vyráběné solitéry, které ihned putují k zákazníkům. Na výstavu jich tak musel několik obvolat, aby mohl ukázat i něco jiného než své osobní hodinky a kousek, který vyrobil pro manželku.

„Nebyl to ale problém. Vzhledem k tomu, že hodinky dělám lidem na míru, spolu máme bližší vztah, takže stačí zvednout telefon a poprosit je,“ vysvětlil Luděk Seryn.

Z českých hodinářů se na výstavě prezentovala mimo jiné i dvojice Prokop & Brož.

Na rozdíl od loňského roku, kdy páteční návštěvnost zřejmě ovlivnily volby, bylo letos plno už od začátku. Tradičně byl velký zájem i o kvalitní doprovodný program v podobě přednášek a k dostání byl i tištěný magazín.

Jinak řečeno, zatímco loni by se dalo výstavě pár drobností vytknout, letos už to opravdu byla západní kvalita. Bude proto zajímavé sledovat, jak se SEW vypořádá s přesunem do Prahy, který je vynucený kvůli plánované rekonstrukci Moravské galerie.

„Věděli jsme to s předstihem, novou lokalitu jsme hledali už od března. V Brně není jiné místo, které by splňovalo to, co potřebujeme, takže jsme zvolili přesun do Prahy do Paláce Žofín,“ uvedl za organizátory šéf výstavy Jan Pokorný s dodatkem, že termín bude stejný jako letos.

Výstřední kousek od Bell & Ross s lebkou poutal hodně pozornosti.

Z malých výrobců se představila i značka Czapek se svou limitovanou edicí ke 100. výročí vzniku Československa.

Je to možná šance, jak zvýšit počet vystavovatelů, protože současných zhruba 30 značek je asi maximum, které dovoluje velikost prostorů v Moravské galerii. A možná hlavní město naláká i další velká jména. Výsledek se dozvíme za rok.