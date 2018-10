Burger byl na helsinském náměstí k dostání zdarma po dobu několika hodin. O jeho neobvyklé chuti byli zákazníci předem informováni.

Aby maso chutnalo podobně jako lidské, studoval Wolfe popisy lidí, kteří ho v minulosti opravdu ochutnali. Konkrétně se věnoval zápiskům amerického novináře Williama Seabrooka, který přiznal, že lidské maso konzumoval během cest po Západní Africe, kde strávil určitý čas s kanibalským kmenem.

Server Global Meat News uvádí, že zatímco podle Brooka chutná lidské maso podobně jako telecí, jiní ho spíše přirovnávají ke kuřecímu či k tuňákovi. Jaké maso použil Wolfe k přípravě burgerů, odmítl komentovat.

