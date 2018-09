V přízemí staré budovy v Budapešti tento třicátník spolu se svým otcem pokračuje v tradici svých předků: do vody se vhání oxid uhličitý, čímž se získá perlivá tekutina, která se uchovává pod tlakem v sifónových láhvích. Výsledku se říká sodovka. A její chuť je nesrovnatelná s průmyslově vyráběnou sodou, která ztrácí perlivost, jakmile ji otevřete, říká László Kiss.

V láhvích, které pocházejí z rodinného podniku, je poslední kapka stejně tak perlivá jako ta první díky sifónu, který udržuje vodu pod tlakem, dodává jeho otec. „Takovou sodu na dobrý fröccs potřebujete,” říká.

VIDEO: Hungarians are turning to an increasingly popular summer drink known as the "fröccs" spritzer, a combination of soda water and wine, to stay cool in the sunshine pic.twitter.com/BuyoLowaN8