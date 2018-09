Kávový nápoj s názvem Ultimate Gold Cappuccino je k dostání v hotelové restauraci Sahn Eddar.

Základem kapučína je 100% arabika a jeho mléčná pěna je posypána jedlými 24karátovými zlatými vločkami.

Pokud si jej objednáte, dostanete k němu také čokoládový marshmallow s názvem Grand Cru Guanaja. Horký nápoj vyjde na 85 emirátských dirhamů (zhruba 510 korun).

V Burdž al-Arabu, jednom z nejluxusnějších hotelů světa, každopádně vědí, jak přitáhnout pozornost. V roce 2016 se hotel spojil s americkým dodavatelem kaviáru a vytvořil největší kaviárovou konzervu na světě.

Burj Al Arab have entered the @GWR by managing to can the largest tin of caviar. https://t.co/IfYm11FYUb pic.twitter.com/OsfhU5qyH2