S neobvyklou činností začal Kraham před čtyřmi lety, kdy mu pošel pes. Tehdy na jeho počest vytvořil lego portrét a umělecké dílo sdílel na sociálních sítích.

Tam se dočkal velkého množství pozitivních ohlasů, a tak s tvorbou pokračoval. Netrvalo dlouho a začaly si ho najímat společnosti všech možných zaměření.

How cool is this #Rockets fans? Local LEGO artist Joseph Kraham put together this massive mural of @JHarden13 using thousands of tiny LEGO pieces. @HoustonRockets @KHOU #KHOU11 pic.twitter.com/itLoKKnyXh