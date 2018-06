sl, Novinky

Ačkoliv začal Pastuhov se vzpíráním teprve před sedmi lety, stihl už získat prestižní ruský titul s názvem Master of Sport. Ke sportu má blízko, vždyť kromě vzpírání se už 15 let věnuje bojovému umění.

Trénuje minimálně třikrát týdně. „Nijak to nezasahuje do mé služby, protože k tomu využívám svůj volný čas,“ vysvětlil agentuře AP Pastuhov.

Před několika lety rovněž založil sportovní klub Orthodox Saint Iosaf Belgorodskiy Sportive Club, který vede zdejší mládež ke sportu a správným zdravotním návykům.

„Vzpírání je můj životní styl. Kongregace mě v tom podporuje. Chápe, jak důležitá je práce s mládeží. Nejmladšímu členovi je 12 a nejstaršímu 23 let. Navzdory skutečnosti, že je v Rusku od 18 let povinná vojenská služba, hodně mladíků se do klubu následně vrací,“ řekl.

„Cílem klubu není jenom trénink po stránce tělesné, ale také morální a duchovní. Snažíme se podporovat zdravý životní styl,“ dodal.