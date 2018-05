sl, Novinky

V okolí kanálu Grand Canal se ve slunečných dnech s oblibou shlukují skupinky lidí, po nichž však zůstává velký nepořádek, a tak populární hospoda Bernard Shaw přišla s originálním řešením.

„Přemýšleli jsme, jak bychom mohli udržet náš kanál čistý. Co říkáte na tohle? Přijdete k nám, my vám dáme speciální pytel, vy ho naplníte odpadky, které sesbíráte v okolí kanálu, a my vás odměníme jedním z našich skvělých piv,“ napsali majitelé hospody na svém Instagramu.

The Bernard Shaw pub offering punters free beer along the canal this weekend https://t.co/WigMrFlOn5 — Irish Sun (@IrishSunOnline) 24. května 2018

Na uživatele sociální sítě nevšední nápad zapůsobil. „Jsem ohromen, skvělá práce, lidi,“ napsal například Robyn Sadlier. „Děkuji vám za pomoc s udržováním našeho sousedství v čistotě,“ napsal další uživatel.

Zda tento způsob boje proti odhazování odpadků po městě bude fungovat, ukáže až čas.