Miller vyrůstal v Kansas City v americkém státě Missouri, kde studoval žurnalistiku. K tomuto oboru si však nikdy lásku nenašel a už od studijních let fušoval do podnikání.

Jeho první a dlouholetý byznys byl zaměřený na výrobu sladkostí, který mu však po určitém čase začal lézt krkem. „Věřte mi, po 12 letech už máte sladkostí dost. Musel jsem si ale začít pokládat otázku, co budu dělat dál,“ svěřil se Miller.

S odpovědí mu pomohl jeho pes Buck, kterého si pořídil v polovině devadesátých let. Nikdy ho nenapadlo, že by svého bloodhounda musel dát vykastrovat, když ale opakovaně začal utíkat z domu za fenami, nebylo jiné řešení.

A právě tehdy vznikla myšlenka, díky které je dnes milionářem. Když se zeptal veterináře, zda se vyrábí implantáty pohlavních žláz pro psy, aby si zachovali přirozený vzhled, odpověděl mu, že něco tak šíleného ještě nikdy neslyšel.

