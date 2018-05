sl, Novinky

V obou láhvích se nachází whisky skotské palírny Macallan z roku 1926. Podle Benjamina Odgerse, generálního manažera společnosti Le Clos, která prodej whisky v Dubaji uskutečnila, se jedná o nesmírně vzácný produkt.

„V podstatě je to jedna z nejvzácnějších whisky, která se kdy objevila na trhu. Obzvlášť neobvyklá je skutečnost, že jde hned o dvě velmi vzácné láhve. Destilát vznikl v roce 1926 a do láhví byl vložen o 60 let později,“ svěřil se Odgers.

Za horentní sumou však nestojí pouze samotný zlatavý mok, ale také láhve, které zdobí originální etikety vytvořené dvěma světovými umělci. Jedním z nich je Brit Peter Blake, jenž pracoval na designu alba skupiny Beatles, druhým pak Ital Valerio Adami.

„Moc rád bych vám prozradil, jak whisky chutná, ale takové štěstí, abych ochutnal, jsem neměl a nejspíše ani nikdy mít nebudu. Je to neuvěřitelně uznávaný produkt, který ochutná jen velmi malé množství lidí,“ vysvětlil Odgers.

Kupec unikátního zboží si nepřál být jmenován, podle agentury se však jedná o zámožného mezinárodního podnikatele.