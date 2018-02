Zde a za studií ve Francii její projekt dozrál. „Když jsem studovala, jezdila jsem každé prázdniny do Mali. Musela jsem mít auto, abych mohla navštěvovat odlehlé venkovské oblasti a hovořit se zemědělci, pochopit zvláštnosti každé sezóny,“ říká mladá žena.

V roce 2016 vytvořila Zabbaan nazvaný podle druhu liány zaban, která roste v houštinách, ale teprve o rok později oficiálně založila start-up, který patří mezi stovku ekonomických činitelů v Mali.

Její příběh inspiruje

„Vyrábíme to, co konzumujeme. Tím vytváříme pracovní místa a bohatství,“ uvádí ministr průmyslového rozvoje Mohamed Aly Ag Ibrahim. „Tento model, kdy mladá žena opustila cizinu a vrátila se investovat do vlasti, inspiruje,“ dodává.

Nedávno se v metropoli Mali Bamaku konalo fórum Invest in Mali, jehož byla Aissata Diakitéová jednou z vyslankyň. Toto fórum mělo za cíl představit příležitosti v zemi, zvláště pak v rodišti podnikatelky.

Džusy jsou stoprocentně přírodní.

FOTO: Profimedia.cz

„Přijít dnes do Mali je aktem víry,“ uznal prezident Ibrahim Boubacar Keita v zahajovacím projevu na fóru, které slíbilo přinést investice v přepočtu asi za 1,3 miliardy Kč do výroby cementu, sluneční energie na venkově a produkce obalů.

Víra Aissatě Diakitéové, která zdědila podnikatelského ducha po rodičích, rozhodně nechybí, stejně jako vytrvalost. „Asi tři roky mi trvalo, než jsem si vytvořila síť dodavatelů v zemědělství,“ říká.

Usiluje o označení bio

Její podnik dnes zaměstnává 65 osob a produkuje v průměru 1000 lahví denně. Ty se prodávají většinou v supermarketech v Bamaku asi za 19 Kč za jednu láhev. Aby Zabbaan pronikl na nový trh a do zahraničí, právě usiluje o označení bio.

Značka se opírá zejména o recepty na bázi listů, stonků, květů a plodů z africké savany, z nichž většina roste divoce, jako je baobab, zaban nebo kinkeliba, rostlina známá pro své diuretické účinky.

„Pracujeme se sítí zemědělců, kteří nás zásobují a často zdědili půdu po předcích. Tyto produkty se rovněž používají v tradiční africké medicíně,“ vysvětluje Aissata Diakitéová.

Onoho jitra stojí před jejím týmem úkol degustovat nápoj, který se pak bude stáčet do lahví. Je to Prince, jeden z nejoblíbenějších.

„Někteří si myslí, že tu chybí zázvor, tak ho trochu přidáme,“ vysvětluje Lala Coulibaly, která má na starosti kvalitu a hygienu.

Názvy spojila s příběhy královské rodiny

Každá láhev nese název připomínající časy Mandingské říše, jedné z největších, jaké západní Afrika poznala: od Krále (mango a baobab), Bojovnice (moringa, ibišek, máta a baobab), přes Prince nebo Vévodu (zaban a baobab).

Aissata Diakitéová vysvětluje, že staré příběhy jí vyprávěla její babička. „Spojili jsme jednotlivé názvy s příběhy královské rodiny: od krále po královnu přes válečníka,“ uvádí.

Zakladatelka Zabbaanu již pracuje na novém projektu: získávání a export přírodních aromat „made in Mali“.